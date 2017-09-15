Страховой совет Техаса оценил ущерб штата от урагана «Харви» в $19 млрд

Крупнейшая в США ассоциация страховщиков Страховой совет Техаса оценила ущерб, понесенный штатом от урагана «Харви», почти в $19 млрд, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Почти в $3 млрд страховщики оценили ущерб штату, нанесенный мощными ветрами урагана, еще в $4,75 млрд - повреждения, которые получили застрахованные более 250 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, по оценкам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, наводнения, вызванные ураганом «Харви», причинили ущерб застрахованным по этой статье домовладельцам на сумму в $11 млрд. Большие финансовые потери от наводнения штат понес только после урагана «Катрина», когда сумма составляла $16 млрд.

Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в конце августа и разрушил или повредил более 250 тыс. домов.