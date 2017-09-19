В суд подан иск о незаконности пожертвования от компании в адрес «Единой России»

Конкурсный управляющий подрядчика «Росатома» – АО «Спецтеплохиммонтаж» (СТХМ) попросил Арбитражный суд Томской области признать незаконным финансовое пожертвование этой компании местному отделению «Единой России». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», иск Евгений Казюрин направил 15 сентября. Он оспаривает перечисление со стороны АО в пользу партии 1,15 млн руб.

В иске он ссылается на закон о банкротстве, согласно которому могут оспариваться сделки, заключенные в течение трех лет до введения процедуры банкротства. «Сделки были совершены с целью причинить вред имущественным правам кредиторов: на момент заключения сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности, и сделки совершены с заинтересованным лицом», - говорится в заявлении Казюрина. Он отмечает, что исполнительный директор СТХМ Максим Кормашов и гендиректор компании Дмитрий Кормашов являются родственниками, Кормашов был депутатом думы Томской области V созыва (2011-2016 гг.), состоял во фракции партии «Единая Россия» и был членом партии.

«Таким образом, добровольные пожертвования денежных средства в размере 1 млн 150 тыс. рублей в адрес Томского регионального отделения партии "Единая Россия" имеют признаки подозрительных сделок и могут быть признаны арбитражным судом недействительными», - цитирует агентство исковое заявление.

В 2016 г. Арбитражный суд Томской области ввел в СТХМ конкурсное производство по заявлению ООО «Сибрегионстрой» с требованиями на сумму 1,6 млн руб., которые были признаны обоснованными, напоминает «Интерфакс». В реестр кредиторов включены требования ООО «ПСК "Пентар" (2,328 млн руб.), ВТБ (1,557 млн руб.), АО "Сибирский химический комбинат" (1,199 млн руб.), Газпромбанка (417 000 руб.). К делу также приобщены материалы ФСБ и МВД, но их суть не раскрывается. В 2015 г. к СТХМ было подано 125 исков на общую сумму 356 млн руб., в 2016 г. – 36 исков на общую сумму 32 млн руб.

В 2014 г. СТХМ получил подряд "Росатома" на строительство хранилища препаратов государственного радиевого фонда на территории ФГУП "ГХК" в Железногорске, а также контракт на реконструкцию и техническое перевооружение механосборочного и корпусного производства АО "Красмаш", добавляет "Интерфакс".

Совладельцами компании являются в равных долях ее руководитель Дмитрий Кормашов, а также его братья Артем и Максим. Предприятие «Спецтеплохиммонтаж» было создано в 1980 г. для выполнения специальных монтажно-строительных работ на объектах химического и ядерно-энергетического комплекса. В частности, оно занималось строительством Сибирского химического комбината (СХК) и Томского нефтехимического комбината (ТНХК, ныне – «Томскнефтехим»).