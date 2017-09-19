В Окленде продолжаются перебои с топливом в аэропорту и на АЗС из-за прорыва трубопровода

В Окленде на 13 автозаправках кончился 95-й бензин, сообщили ВВС в компании Z Energy, крупнейшем поставщике топлива в Новой Зеландии. Это связано с прекращением поставок бензина в город с понедельника после аварии на нефтепродуктопроводе. 18 сентября из-за этой же аварии прекратил работу аэропорт Окленда, так как перестал получать топливо по единственному источнику. Сбой затронул интересы нескольких тысяч авиапассажиров. По данным оператора трубопровода Refinery NZ, трубу в сельской местности повредили в ходе земельных работ. На ее ремонт может потребоваться не меньше недели, работы по прокладке новой трубы осложняют ливни. Поставки компания планирует возобновить между 24 и 26 сентября. Труба могла быть повреждена достаточно давно, несколько месяцев назад, отмечает ВВС, но окончательно ее прорвало в прошлый четверг.

Кризис в Окленде пришелся на последние дни избирательной кампании перед общими выборами. Правительство Новой Зеландии уже заверило автомобилистов, что горючего им хватит, однако на АЗС еще с понедельника начались перебои с 95-м бензином, другие виды топлива там есть. Z Energy сообщила, что бензин будет поставляться в Окленд цистернами и нет повода для беспокойства. ВВС уточняет, что в перевозке топлива задействованы военные. По данным газеты New Zealand Herald, правительственные чиновники получили распоряжение отменить все возможные авиаперелеты, чтобы не перегружать авиакомпании.

Авиакомпаниям из-за проблемы Окленда приходится отправлять самолеты на дозаправку в Австралию или Фиджи. Это уже делают самолеты Air New Zealand. По данным ВВС, также проблема коснулась компаний Qantas, Cathay Pacific и Emirates.