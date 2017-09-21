«Русгидро» впервые за 7 лет разместило евробонды на 20 млрд рублей

Компания «Русгидро» впервые за 7 лет разместила евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% годовых. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник на финансовом рынке.

По словам собеседника агентства, инвесторы подали заявки на 42 млрд руб. Первоначальный ориентир доходности составлял 8,25%.

По информации источника «Интерфакса», при удовлетворении заявок компания отдает предпочтение международным инвесторам.

Road show выпуска прошло 15-19 сентября в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Организаторами выпуска являются «ВТБ капитал», Газпромбанк, J.P. Morgan и Sberbank CIB.

«Русгидро» впервые вышла на международный долговой рынок в октябре 2010 г., разместив 5-летние еврооблигации на 20 млрд руб. под 7,875%. С тех пор компания не размещала евробондов, занимая средства через выпуск облигаций на внутреннем российском рынке.