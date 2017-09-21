Reuters сообщило о готовности Lufthansa купить большую часть Air Berlin

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о готовности купить большую часть Air Berlin. Об этом в четверг сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Авиакомпания Air Berlin объявила себя банкротом в середине августа. Она объяснила свое банкротство тем, что крупнейший акционер Etihad Airways (владеет 29,2%) отказался от ее дальнейшей финансовой поддержки. При этом компания указывала, что сможет продолжать полеты еще три месяца благодаря кредиту в 150 млн евро, выделенному государством. За этот срок должно быть принято решение о покупке части перевозчика Lufthansa.

Авиакомпания перевезла в январе-июле 17,5 млн пассажиров (35,6 млн – в 2016 г.), это второй после Lufthansa крупнейший немецкий перевозчик, в парке на конец прошлого года было 139 самолетов (38 из них в 2016 г. сданы в субаренду вместе с экипажами дочерним авиакомпаниям Lufthansa). В 2016 г. Air Berlin получила 782 млн евро чистого убытка, а ее накопленные убытки за шесть с небольшим лет достигли 2,7 млн евро, писало ранее агентство Bloomberg.

Air Berlin была создана в 1978 г. американским пилотом Кимом Лундгреном, в 1990 г. стала работать по модели лоукостера, в 2006 г. перешла на гибридную модель – в сегмент между лоукостерами и авиакомпаниями полного сервиса.