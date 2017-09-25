Авиаперевозки в Казахстане под угрозой срыва из-за ситуации с импортом топлива из России

Регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва из-за критической ситуации с авиатопливом, заявляет национальный авиаперевозчик Air Astana.

«Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Чимкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва», – говорится в сообщении авиакомпании.

По данным Air Astana, ситуация с авиатопливом усугубилась в 2017 г. «Основными компаниями-экспортерами авиационного керосина в Казахстан являются "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и "Татнефть", совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 г. снизился до 15 000 т по сравнению с 44 000 т в 2016 г. Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке», – отмечается в сообщении.

«Газпром нефть» уведомила о возобновлении поставок топлива не ранее мая 2018 г., уточняет перевозчик.

По информации Air Astana, потребность гражданской авиации Казахстана в авиационном топливе на 2017 г. составляет 800 000 т, из которых 241 000 т приходится на Чимкентский НПЗ, который осенью останавливает производство для проведения ремонтно-профилактических работ.

«На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации Казахстана на 70% зависимы от поставок из РФ, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива (в Казахстан) по остаточному принципу», – заявляет авиакомпания, добавив, что ввоз альтернативного авиатоплива не представляется возможным в краткосрочной перспективе.