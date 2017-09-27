Чемезов считает невозможным спасение концерна «Тракторные заводы»

Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов считает невозможным и бесполезным финансовое оздоровление концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), передает ТАСС. По его словам, предприятие «находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», его нужно обязательно банкротить.

Ростех будет претендовать на часть собственности концерна, так как входящий в КТЗ «Курганмашзавод» должен предприятиям корпорации порядка 17 млрд руб.

Ранее о том, что КТЗ грозит банкротство, сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, менеджмент ВЭБа признал неудачным план реструктуризации долгов концерна и на ближайшем заседании набсовета госкорпорации будет поставлен вопрос о банкротстве КТЗ. Причиной провала реструктуризации источники газеты назвали неурегулированность внутригрупповой задолженности и отказ владельцев конвертировать часть долга в капитал КТЗ. В результате предприятия концерна продолжают копить убытки, а финансовый долг КТЗ уже превышает 85 млрд руб.