Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 октября 2017 года

Политика

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул Азизом аль-Саудом, что должно укрепить отношения стран. Они обсудят инвестиции, нефтяной рынок и ситуацию в Сирии читать на FT.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду опроверг слухи о том, что он думал уйти в отставку, и назвал внешнюю политику Дональда Трампа «умной» читать на WSJ.com читать на FT.com

Каталония может объявить о независимости от Испании уже в понедельник. Сепаратистские партии, контролирующие парламент региона, попросили подвести в этот день официальные итоги референдума. Если это произойдет, правительство Испании может лишить Каталонию автономии, ожидают аналитики читать на WSJ.com читать на FT.com

Недавно стало известно, что китайская Skyrizon стала основным акционером украинской «Мотор сич», одного из ведущих производителей двигателей для военных самолетов и вертолетов. Но в сентябре украинский суд заморозил принадлежащие Skyrizon акции из-за опасений, что цель сделки – передать технологии Китаю читать на FT.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие три недели объявить, кого он номинирует на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Сейчас известно о шести кандидатах. Двое из них могут продолжить политику центробанка, двое — изменить, а еще от двоих неизвестно чего ожидать читать на WSJ.com

Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что регулирование банковского сектора не должно быть слишком жестким. Этим она показывает, что поддерживает смягчение регулирования отрасли, пока Дональд Трамп думает, номинировать ли ее на второй срок читать на WSJ.com

Еще четыре года назад Португалия находилась в кризисе, но теперь ее экономика динамично восстанавливается. Но пока рано судить, насколько устойчиво это восстановление читать на WSJ.com

Дональд Трамп был одним из сторонников Brexit и обещал быстро договориться о «прекрасном торговом соглашении» с Великобританией, когда она покинет ЕС. Но теперь США выступают против плана Великобритании и ЕС разделить квоты на тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции, оговоренные правилами ВТО. Это свидетельствует, что Вашингтон, вероятно, будет занимать жесткую позицию в торговых переговорах читать на FT.com

Индустрия

Котировки акций Pirelli опустились в их дебютный день торгов в среду. Топ-менеджеры компании не получат бонус, поскольку акции были проданы по недостаточно высокой цене читать на FT.com

Автомобили

Решение Саудовской Аравии разрешить женщинам водить автомобили открывает для автопроизводителей новый крупный рынок. Те уже рекламируют свою продукцию саудовским женщинам читать на WSJ.com

Стратегия нового гендиректора Ford Джима Хэкетта вызывает сомнения у аналитиков, которые отмечают нехватку деталей. Кроме того, другие автопроизводители уже давно инвестируют в электромобили и новые технологии читать на FT.com

Энергоресурсы

ОПЕК хочет, чтобы Россия продолжала поддерживать ее попытки повысить цены на нефть. Саудовский монарх обсудит это с Владимиром Путиным во время визита в Москву в четверг читать на WSJ.com

Экспорт сырой нефти из США достиг нового рекордного уровня – почти 2 млн баррелей в день. Американская нефть значительно дешевле, чем Brent, и это привлекает покупателей в Канаде, Европе и Азии читать на FT.com читать на WSJ.com

Производители сланцевой нефти в США превзошли ожидания, увеличив добычу на фоне низких цен на нефть. Но теперь наконец появляются признаки, что они снижают свою активность читать на WSJ.com

Стоимость независимого нефтяного трейдера Vitol может достигать $20 млрд, по оценкам Financial Times, которая изучала его отчетность за первое полугодие читать на FT.com

Финансы

Золото дорожало большую часть 2017 г., но за последний месяц оно подешевело почти на 6%. Его привлекательность для инвесторов уменьшилась из-за планов США снизить налоги и намерений ФРС продолжить повышение процентных ставок читать на FT.com

Центробанк Белоруссии попросил власти страны провести антимонопольное расследование по поводу аудита банков. Он полагает, что крупнейшие кредиторы страны ограничивают конкуренцию, стремясь работать с иностранными, а не местными аудиторами читать на FT.com

Мало кто знает, что агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA) также является инвестором. Размер его портфеля активов составляет $1,6 млрд, однако доходность его инвестиций невысокая читать на WSJ.com

Барселонский Caixabank, третий по величине банк Испании, думает о том, чтобы сменить юрисдикцию, если правительство Каталонии объявит о независимости региона читать на FT.com

Технологии

Apple выпустила обновление, чтобы решить проблемы с мобильной связью в ее новых умных часах читать на WSJ.com

Google представил новые гаджеты, включая смартфон Pixel, беспроводные наушники и недорогой умный спикер. Он пытается конкурировать с Apple и Amazon читать на WSJ.com читать на FT.com

DeepMind, принадлежащая Google, создала подразделение, которое будет изучать этические и социальные аспекты разработки искусственного интеллекта читать на FT.com

Планы Илона Маска начать полеты людей на Марс к середине 2020-х гг. считаются чересчур отимистичными. Однако они создают давление на NASA, которая тоже ставит цель доставить астронавтов на Марс, но подвергается критике за медлительность читать на WSJ.com

Facebook в прошлом году заплатил налоги в Великобритании лишь на 5,1 млн фунтов, что снова вызвало критику в адрес компании читать на FT.com

Ряд банков будут вместе с IBM разрабатывать глобальную систему контроля за международными расчетами торговых операций, в которой будет использована технология блокчейн читать на FT.com

Медиабизнес

Китайский магнат Ван Цзяньлинь мечтал выиграть премию «Оскар», поэтому его конгломерат Dalian Wanda вел переговоры о сотрудничестве со многими престижными студиями в Голливуде. Но Пекин разрушил его планы, начав бороться с крупными иностранными инвестициями китайских компаний читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Whirpool хочет, чтобы Вашингтон восстановил протекционистскую меру, которая помогла бы ему защититься от конкуренции с Samsung и LG на рынке стиральных машин читать на WSJ.com

Продажи и прибыль PepsiCo в Северной Америке снизились в III квартале. Компания признала, что она слишком сильно сосредоточилась на напитках с меньшим содержанием сахара читать на WSJ.com читать на FT.com

Спорт

Футбольный клуб Chelsea планирует удвоить выручку в следующие 10 лет, рассказал в интервью FT его коммерческий директор Крис Таунсенд читать на FT.com

Менеджмент

Финансовые результаты компаний и размер вознаграждения их гендиректоров не коррелируют друг с другом на долгом отрезке времени, показало исследование MSCI читать на WSJ.com

Amazon нанял около 1000 выпускников бизнес-школ со степенью MBA за последний год. Компания все активнее пытается приманить их на специальных мероприятиях, и это раздражает некоторых других работодателей читать на WSJ.com

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