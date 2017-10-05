Правительство хочет в 10 раз повысить налог на игорный бизнес

Правительство России в целях повышения доходов региональных бюджетов предложило с 1 января 2018 г. увеличить в два раза ставки налога на игорный бизнес по всем объектам налогообложения, а в дальнейшем - довести повышение до 10-кратного.

Налог на игорный бизнес – один из трех региональных налогов, поступления от которого являются источником доходов бюджета субъекта Федерации, на территории которого он собран. Пока в России лишь две действующих игорных зоны - «Азов-Сити» (Краснодарский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край).

В предложениях правительства к проекту бюджета на 2018-2020 гг. подчеркивается, что ставки налогов на игорный бизнес не индексировались с момента их введения 1 января 2004 г. «Предполагается поэтапное увеличение ставок налога на игорный бизнес по всем объектам налогообложения в 10 раз с повышением на первом этапе в два раза с 1 января 2018 г.», - говорится в документе.

По действующему законодательству налог берется ежемесячно с каждого игрового стола, игрового автомата, процессингового центра тотализатора, процессингового центра и пункта приема ставок букмекерской конторы и тотализатора.

Размеры ставок устанавливаются региональными властями. Так, налог на один игровой стол составляет от 25 000 до 125 000 руб. в месяц, за один игровой автомат - от 1500 до 7500 руб. в месяц.