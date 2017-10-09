WSJ сообщила о первых результатах расширения Панамского канала

Вложение $5,4 млрд в расширение Панамского канала и девять лет работ оправдали себя, пишет The Wall Street Journal. По ее оценке, все больше грузов, предназначенных для США, теперь проходит через Панамский канал вместо прежнего маршрута по Суэцкому каналу. Издание цитирует «Интерфакс».

С июня 2016 г., когда Панамский канал возобновил работу после всех работ, его пропускная способность увеличилась больше чем в два раза. Сейчас через него могут проходить суда намного большего размера (New Panamax), вмещающие до 14 800 контейнеров, тогда как до начала работ пределом было 5000 контейнеров. На прошлой неделе через обновленные шлюзы прошло 2000-ное судно класса New Panamax. По данным оператора Панамского канала, совокупный тоннаж судов, пересекших его с начала 2017 г., увеличился на 23% по сравнению с тем же периодом 2016 г.

Замруководителя Panama Canal Authority (ACP) Мануэль Бенитес заявил изданию о «беспрецедентном увеличении спроса, которым движет расширение портов на Восточном побережье США и на берегах Мексиканского залива».

Импортерам на Восточном побережье США, включая Нью-Йорк, стало дешевле и быстрее доставлять товары из Азии через Панамский канал. Ранее многие из них оплачивали доставку судами до портов Западного побережья, а оттуда - железнодорожным или автомобильным транспортом через весь материк. Кроме того, расширение Панамского канала помогло увеличить поставки СПГ из США в страны Азии.

«Мы очень активно используем Панамский канал. Этот инструмент в нашем арсенале повышает эффективность доставки нашей продукции с Атлантического побережья в страны Тихоокеанского бассейна», - сообщил главный коммерческий директор Cheniere Energy Inc. Анатоль Фейгин. Базирующаяся в Хьюстоне Cheniere Energy - один из крупнейших экспортеров СПГ из США. В настоящее время 42% ее грузов с СПГ-терминала Сабин-Пасс в Луизиане проходят через Панамский канал.