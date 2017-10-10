Роспотребнадзор рассказал о 3,9% поддельно молочной продукции в 2017 году

Доля поддельной молочной продукции за 9 месяцев 2017 г. составила 3,9%, говорится на сайте Роспотребнадзора. Количество фальсификата, находящегося в обороте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти вдвое: с 2024 в 2016 г. до 1179. Снижается удельный вес молока, не соответствующего нормативам с 5,7 % в 2011 г до 4,5 % в 2017 г. За текущий год с реализации было снято более 106 тонн молока и молочных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям.

За 9 месяцев 2017 г. дополнительно было исследовано более 38 000 проб молока и молочной продукции, из них не соответствуют нормативным требованиям 6,6 % проб (2016 – 7,8 %), а по показателям фальсификации – 3,9 % (2016 – 4,3 %).