Роспотребнадзор обнаружил нарушения в 84 «Кофе Хаузах» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выполнило проверку 84 кафе «Кофе Хауз». Во всех заведениях были обнаружены нарушения различного характера. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего ведомством было вынесено 206 постановлений об административных правонарушениях и о назначении наказания в виде штрафа. Сумма штрафа составила более 6,4 млн руб.

«ООО "Кофе Хауз. Экспрессо и Капучино Бар" даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарных требований, предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, а также предписания о прекращении нарушений прав потребителей», - указывается в сообщении.