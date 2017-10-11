В Москве зону повышенных штрафов за торговлю у метро хотят расширить до 50 м

Мосгордума может расширить с 25 м до 50 м территорию вокруг станций метро и транспортно-пересадочных узлов, на которой предусмотрены повышенные штрафы за неразрешенную торговлю. Как сообщает «Интерфакс», такие поправки в городской Кодекс об административных правонарушениях внесла комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

Сейчас торговля и оказание услуг в Москве вне специально отведенных для этого мест карается штрафом. Его размер для граждан составляет от 2500 до 5000 руб., для должностных лиц - от 5000 до 10 000 руб., для юридических лиц - от 50 000 до 200 000 руб. За повторное нарушение, а также за несанкционированную торговлю на территории метрополитена и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и других сооружений метро штраф для граждан сейчас составляет 5000 рублей, для должностных лиц - 50 000 руб., для юридических - 500 000 руб.

Повышенные штрафы теперь предлагается взимать в 50-метровой зоне от вестибюлей и сооружений метро, а также вокруг станций монорельсовой системы и транспортно-пересадочных узлов. Взимать штрафы будут сотрудники ГКУ «Организатор перевозок», а не объединения административно-технических инспекций города, следует из законопроекта.

Принятие поправок позволит упорядочить торговлю в Москве и повысить выявление нарушений в этой сфере.