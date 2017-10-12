Причиной крупной энергоаварии на Дальнем Востоке названа несогласованность в системе

Единственная реальная причина аварии, которая 1 августа оставила без света 1,5 млн потребителей на Дальнем Востоке, – несогласованное функционирование элементов энергосистемы, считают в «Системном операторе». Там ссылаются на акт Ростехнадзора. Среди основных причин аварии в документе названы излишняя работа устройств релейной защиты, некорректная работа систем автоматического регулирования генерирующего оборудования, недостатки использованного разработчиком алгоритма функционирования противоаварийной автоматики в сети 220 кВ, недостатки эксплуатации электросетевого оборудования.

В акте Ростехнадзора также отмечается, что в отрасли отсутствуют необходимые методики, в том числе в части принятия в эксплуатацию устройств релейной защиты и автоматики и проверки алгоритмов их функционирования.

Несогласованное функционирование элементов энергосистемы лежит в основе большинства системных аварий, считают в «Системном операторе». Подавляющего большинства аварий можно было бы избежать, если бы существовали обязательные требования по работе в единой энергосистеме к энергогенерирующим, электросетевым объектам и энергопринимающим установкам, а также требования к их проектированию и эксплуатации, планированию и организации ремонтной деятельности.

1 августа под действием противоаварийной автоматики отключилось пять воздушных линий ФСК. В результате энергосистема Востока распалась на две изолированные части, отключились энергоблоки на станциях «Русгидро» общей мощностью более 2 ГВт. Без энергоснабжения остались потребители на 2,5 ГВт почти на всей территории Дальнего Востока и в части Забайкальского края. Через несколько часов энергоснабжение было восстановлено.