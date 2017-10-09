Причиной крупной энергоаварии на Дальнем Востоке стала ошибка диспетчеров

Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Диспетчер нажал на выключатель

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Аварию вызвало короткое замыкание на линии 220 кВ, сообщало Минэнерго Юрий Смитюк / ТАСС

Ростехнадзор выяснил причины крупной аварии, оставившей без энергоснабжения почти весь Дальний Восток. «Системный оператор» неправильно задал параметры работы релейной защиты на объекте Федеральной сетевой компании (ФСК), говорится в итоговом акте службы. Это «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с его текстом, и подтвердил федеральный чиновник. На электростанциях должным образом не были выполнены команды диспетчерского центра, продолжает источник, также некорректно работала система регулирования гидроагрегатов Зейской и Бурейской ГЭС.