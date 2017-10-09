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Иван Песчинский
ТЭК
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Диспетчер нажал на выключатель

Причиной крупной энергоаварии на Дальнем Востоке стала ошибка диспетчеров

«Системный оператор» неправильно задал параметры работы релейной защиты на объекте Федеральной сетевой компании

Ростехнадзор выяснил причины крупной аварии, оставившей без энергоснабжения почти весь Дальний Восток. «Системный оператор» неправильно задал параметры работы релейной защиты на объекте Федеральной сетевой компании (ФСК), говорится в итоговом акте службы. Это «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с его текстом, и подтвердил федеральный чиновник. На электростанциях должным образом не были выполнены команды диспетчерского центра, продолжает источник, также некорректно работала система регулирования гидроагрегатов Зейской и Бурейской ГЭС.

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