Путин пообещал иностранному бизнесу новые возможности

Российский президент Владимир Путин считает, что в России у иностранного бизнеса открываются новые возможности благодаря восстановлению экономики страны. По его словам, немецкие компании будут и дальше успешно работать в России.

«Новые возможности для бизнеса, для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, в том числе из Германии, в частности», - уточнил глава государства на встрече с представителями деловых кругов Германии.

Путин пообещал, что Россия будет создавать комфортные условия для иностранных предпринимателей.

Товарооборот России с Германией по итогам 2016 г. составил $40,7 млрд, объем прямых накопленных инвестиций в российскую экономику увеличился до $18 млрд. «В 2017 г. отмечен рост двусторонней торговли сразу на 25%. И инвестиций - только в I квартале - $312 млн, а за весь прошлый год - $225 млн», - сказал Путин.