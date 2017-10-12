Анонс «Ведомостей» на 13 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
бывший питерский бармен зарабатывает на странных сладостях;
разница между технопарками, бизнес-инкубаторами и бизнес-акселераторами стирается;
Китай делает новый шаг по контролю за интернетом.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: шеф-повара братья Березуцкие рассказали в интервью, зачем им козочки по 250 000 руб. и почему они верят, что будущее за овощами
и статью на полосе «Комментарии»: чем грозит отказ выполнять решения ЕСПЧ.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».