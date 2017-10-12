Анонс «Ведомостей» на 13 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

бывший питерский бармен зарабатывает на странных сладостях;

разница между технопарками, бизнес-инкубаторами и бизнес-акселераторами стирается;

Китай делает новый шаг по контролю за интернетом.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: шеф-повара братья Березуцкие рассказали в интервью, зачем им козочки по 250 000 руб. и почему они верят, что будущее за овощами

и статью на полосе «Комментарии»: чем грозит отказ выполнять решения ЕСПЧ.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».