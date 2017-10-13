Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку

Вице-президент Samsung Квон О Хьюн, один из трех соруководителей группы, подал в отставку с поста гендиректора Samsung Electronics, сообщает «Ренхап». Он оставит пост руководителя подразделения устройств и технологий, не будет в марте 2018 г. переизбираться в совет директоров компании. Также он оставит должность гендиректора подразделения Samsung Display, сообщает компания. В Samsung он проработал 32 года.

В прощальном письме коллегам он объяснил, что считает, что его отставка нужна компании в ситуации, когда она переживает беспрецедентный кризис. Он убежден, что компании пора начать все с начала, с новым настроем и молодым руководством, чтобы лучше отвечать на вызовы, которые возникают в быстро меняющейся IT-индустрии.

В пресс-службе Samsung BBC пообещали, что замену Квону О Хьюну скоро найдут, но не уточнили, когда.

Аналитик сингапурской консалтинговой фирмы QED Райан Лим считает, что Samsung переживает кризис в управлении. Нынешняя система менеджмента производит впечатление слишком сложной сети, которая не упрощает процессы, а, скорее, запутывает, сказал он. По его мнению, проблема должна быть решена как можно скорее, потому что тревожно не знать, кто на самом деле выводит громаду Samsung в будущее.

ВВС назвала Samsung Electronics жемчужиной в короне группы Samsung, в которую входит всего 60 компаний.

Незадолго до заявления вице-президента Квона об отставке Samsung Electronics отчиталась о рекордной квартальной прибыли, которая увеличилась за счет роста цен на чипы.

В конце августа фактический руководитель и наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен к пяти годам тюрьмы. Он был признан виновным во взяточничестве, растрате, сокрытии активов за границей и клятвопреступлении. Расследование в отношении Ли Чжэ Ёна началось в связи с масштабным коррупционным скандалом, который привел к отставке президента Республики Корея Пак Кын Хэ. Руководителей крупных южнокорейских компаний заподозрили в передаче взяток президенту. Суд решил, что Ли причастен к передаче 7,2 млрд вон ($6,38 млн) Samsung подруге теперь уже бывшего президента Цой Сун Силь в обмен на политические услуги. Эти деньги ушли на оплату занятий конным спортом в Европе дочери Цой.