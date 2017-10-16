Дворкович выступил за скорейшее принятие закона об акционировании «Почты России»

Структура управления ФГУП «Почта России» должна быть изменена, а изменение следует закрепить законом, как это было в случае с РЖД, считает вице-премьер Аркадий Дворкович. Как передает ТАСС, он сказал это в кулуарах форума «Открытые инновации».

«Мы считаем, что нужен полноценный совет директоров, законодательные нормы относительно того, кто за что отвечает в «Почте», – не просто внутренний регламент, а именно законодательные нормы, которые будут прописаны, как в отношении РЖД, напрямую в федеральном законе. Это не приватизация, подчеркну, это преобразование в иную организационно-правовую форму, где государство будет продолжать (быть) 100%-ным собственником. Никуда эти активы не денутся, все будут под крылом государства, поэтому и стоит принять закон [об акционировании]», – сказал он.

В идеале закон об акционировании «Почты России» хорошо было бы принять до конца года, отметил чиновник. Законопроект был внесен в Госдуму в 2014 г., сейчас его скорректировали, добавил он.