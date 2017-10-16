Профессиональных водителей обяжут подтверждать квалификацию раз в пять лет

Министерство внутренних дел России (МВД) вместе с министерством транспорта в настоящий момент занимается разработкой системы, которая обяжет профессиональных водителей регулярно подтверждать свою квалификацию. Об этом заявил в понедельник замначальника управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров.

«Допустим, раз в пять лет подтверждать свою квалификацию - и это подтверждение позволяет в дальнейшем работать в качестве профессионального водителя в сфере перевозки пассажиров и грузов», - рассказал он.

По словам Мишурова, законопроект о системе будет представлен в скором времени.