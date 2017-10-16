В Хорватии задержаны шесть топ-менеджеров Agrokor, задолжавшего Сбербанку 1,1 млрд евро

В Хорватии задержаны шесть бывших топ-менеджеров крупнейшего ритейлера Agrokor, который должен российскому Сбербанку 1,1 млрд евро. Сбербанк ранее признал этот долг невозвратным.

Шесть человек были задержаны в результате одновременных полицейских рейдов, сообщает Reuters. Их подозревают в финансовых нарушениях при работе в компании, которая еще два года назад была крупнейшей частной компании страны, а теперь фактически обанкротилась. Всего по делу о мошенничестве и экономических преступлениях проходят 15 подозреваемых, заявила прокуратура.

В задержаниях в понедельник участвовали около 300 сотрудников полиции, сообщили местные СМИ.

Задержаны бывший вице-президент Agrokor по стратегии и финансам Иван Црнач, бывший ближайший помощник основателя компании Ивицы Тодорича Льерка Пулич и член совета директоров Томислав Луцич, сообщило агентство HINA. Также задержаны бывший вице-президент Мислав Галич и бывшие члены управленческой команды Пирушка Каньюга и Дамит Кустрак.

Адвокат Тодорича Ядранка Слокович сообщила об обысках у него дома. Задержания она считает политической игрой против ее клиента. Сам Тодорич сообщил в блоге, что временно не может предстать перед следствием, но в будущем готов будет это сделать, а также дать показания в парламентской комиссии, которая выясняет, почему разорился Agrokor. Он отрицает, что он сам или его сотрудники нарушали закон.

На начало 2016 г. в Agrokor работали 60 000 человек, группа сообщала о выручке в 2015 г. в 6,6 млрд евро и о чистой прибыли в 175 млн евро. Затем оказалось, что отчетность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Общий долг Agrokor, согласно докладу ее внешнего управляющего, до сих пор точно не подсчитан. Известно, что ее крупнейшие подразделения должны как минимум 5,2 млрд евро, в том числе более четверти – российским госбанкам. Сбербанку Agrokor должна около 1,1 млрд евро, ВТБ – около 300 млн евро.