Правительство разрешило China Gold купить до 70% месторождения золота Ключевское
Правительство одобрило проект соглашения с КНР о разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Документ разрешает China Gold приобрести от 60% до 70% акций АО «Рудник "Западная-Ключи" у кипрской SUN Kluchevskoye Holdings Ltd. "Западная-Ключи" является держателем лицензии на разработку Ключевского месторождения.
Доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40% стоимости оборудования, указанного в техпроекте, а число работников - россиян должно составлять не менее 50% от общего количества работников, занятых в рамках реализации проекта.
В сентябре 2016 г. ФАС России согласовала приобретение China Gold 70% «Ключевского». Мощность производства, как ожидается, составит 2,64 млн унций в год, инвестиции составят до $500 млн.