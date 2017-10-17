Правительство разрешило China Gold купить до 70% месторождения золота Ключевское

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Словения отказалась выдать России подозреваемого в хищении миллионов у НПЗ «Роснефти»

Верховный суд Словении отказался экстрадировать в Россию бывшего замгендиректора по капитальному строительству Туапсинского НПЗ «Роснефти» Анатолия Каверова, пишет «Коммерсантъ». Суд подтвердил такое же решение суда города Кршко, где Каверов несколько месяцев содержался под домашним арестом. Россиянин проходит по делу о хищении 137 млн руб. у предприятия. Ранее его отказалась выдать России Хорватия. В Словении у Каверова есть вид на жительство. Обвинения в свой адрес он отвергает.

Бывший топ-менеджер НПЗ был задержан 6 апреля 2016 г. на словенско-хорватской границе. «Коммерсантъ» уточняет, что в Хорватию он поехал по делам и оказался на КПП через пару часов после того, как его фамилия оказалась в розыскной базе Интерпола. Сначала Каверов содержался под арестом в городе Пула, затем он отказался от упрощенной процедуры экстрадиции и Генпрокуратура России направила в Хорватию официальный запрос о его выдаче. Минюст Хорватии 15 декабря 2016 г. отказал в выдаче подозреваемого, попытки Генпрокуратуры России обжаловать отказ успехом не увенчались. Хорватские власти решили отправить задержанного в Словению, а Словения пообещала Хорватии рассмотреть заявление Каверова о политическом убежище. «Коммерсантъ» пишет, что пока этот вопрос не решен.

Дело о многомиллионном хищении у Туапсинского НПЗ с сентября 2015 г. расследуют управления СКР по Краснодарскому краю и Северо-Кавказскому федеральному округу. По версии следствия, организовал хищения бывший вце-президент «Роснефти» по капитальному строительству Андрей Вотинов, который до переезда в Москву руководил туапсинским заводом. Также по делу проходят арестованный в 2016 г. в Вене бывший технический директор НПЗ Александр Кирьянов (арестован в 2016 году в Вене), совладелец Кубаньторгбанка и строительной компании «Гравитон» Александр Ярчук и другие.

Каверов проходит по эпизоду о хищении 137 млн руб. при реконструкции портового причала. По версии следствия, в 2013 г. он и другие фигуранты дела подделали документы о демонтаже причала, хотя в реальности работы не были проведены. В результате завод оплатил демонтаж, а эти деньги были перечислены на счета компании, подконтрольной Каверову, полагает следствие.