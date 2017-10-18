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РБК узнал детали встречного иска «Ростеха» к Siemens

Согласно встречному иску «дочки» «Ростеха» – «Технопромэкспорт» (ТПЭ) к Siemens, Siemens не мог соблюдать санкции на территории России, так как это противоречит суверенитету страны и интересам ее жителей. Узнать о деталях встречного иска, который был подан 16 октября, удалось РБК.

Истцы просят признать ничтожными три пункта в контракте, рассказывают собеседники РБК. Первый пункт говорит о том, что конечным местом назначения должны быть страна и стройплощадка, где расположен строящийся объект. Если покупатель хочет использовать оборудование в другой стране или для другого объекта, это возможно только с разрешения Siemens.

Согласно второму пункту, турбины Siemens могут быть использованы только на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края. Покупатель при этом обязуется не использовать оборудование на электростанциях, подключенных к энергосистеме Крыма.

Третий санкционный пункт говорит, что поставщик не обязан выполнять условия контракта, если его затрудняют ограничения, вытекающие из различных санкций, в том числе введенных ЕС и США, которые могут подвергнуть поставщика штрафам.

Таким образом немецкая компания пыталась добиться гарантий исполнения европейских санкций, введенных против России.

Во встречном иске «Технопромэкспорта» говорится, что Siemens, прописав три указанных пункта в контракте, хотел заставить российские компании исполнять санкции ЕС, а это прямо угрожает суверенитету России, перечисляют доводы иска собеседники РБК. При этом в самом Европейском союзе компаниям запрещено исполнять санкции других государств, которые не поддерживаются ЕС, а в Германии даже караются штрафами, указывают они.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к ТПЭ, который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин» (СП Siemens и «Силовых машин»). Турбины предназначались для строительства ТЭС в Тамани. Но их строительство так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Кто купил турбины – не известно.