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«Роснефть» заплатит Иракскому Курдистану до $400 млн за участие в добыче на пяти блоках

«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана достигли договоренностей о начале геологических разведочных работ на пяти нефтяных блоках. Если разведка будет успешной, то промышленная эксплуатация начнется уже в 2021 г., передает ТАСС.

При этом российская компания может заплатить за вхождение в проект около $400 млн, из них $200 млн потом могут быть компенсированы за счет нефтепродуктов, добытых на месторождении.

Доля российской компании в соглашении о разделе продукции будет 80%, уточнили в «Роснефти». Запасы нефти на этих блоках суммарно могут составлять около 670 млн баррелей.

В феврале этого года стороны заключили контракт на покупку и продажу нефти в 2017-2019 гг.