На салатовой ветке метро в Москве случился сбой в утренний час пик

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Бывшая врач олимпийской сборной Китая рассказала о государственной системе допинга

В 80-е и 90-е годы в Китае действовала государственная система допинга в спорте, в которую были вовлечены больше 10 000 человек, передает Deutsche Welle. Это в интервью германскому журналисту Хайо Зеппельту сообщила бывшая врач китайской олимпийской сборной Сюэ Инсянь. Фильм Зеппельта о допинге в КНР вышел в эфире телеканала ARD в воскресенье. Сюэ Инсянь и ее сын сейчас находятся в Германии, они подали заявление о политическом убежище. На запросы ARD о комментариях Минспорта КНР и национальный олимпийский комитет не ответили.

«Считалось, что те, кто принимает допинг, защищают страну. Кто отказывается это делать, вредит стране. А кто вредит стране, сидит в тюрьме», - заявила в эфире ARD Сюэ Инсянь. Она утверждает, что допинг принимали во всех видах спорта, начиная с 11-летних участников юношеских сборных. За отказ от допинга следовало исключение из команды.

Сюэ Инсянь была уволена из олимпийской сборной Китая во время Олимпиады 1988 г. в Сеуле. По ее словам, ее уволили за отказ дать допинг одному из гимнастов. После этого она работала в региональных спортивных организациях и ушла на пенсию в 1998 г. Она рассказала также о давлении, которое власти оказывали на нее и ее семью, чтобы она не рассказывала о допинге.