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Бизнесмен Графеев подал повторный иск к АФК «Система» на 190 млрд рублей

Предприниматель Евгений Графеев подал повторный иск к АФК «Система» и ее дочерней структуре «Система-инвест» о взыскании полученных в 2009-2013 гг. дивидендов «Башнефти», увеличив сумму требований до 190 млрд руб.

Как следует из иска, поданного 26 октября в Тверской районный арбитражный суд Москвы, бизнесмен требует взыскать в пользу Российской Федерации 142,5 млрд руб. с самой «Системы» и еще 47,5 млрд руб. с ее «дочки».

Первый раз Графеев подал иск в начале октября, потребовав взыскать с компаний 133 млрд руб. Московский арбитражный суд отказал в рассмотрении иска в силу отсутствия у истца статуса экономического субъекта в данном споре. Новый иск Графеев подал в качестве «заинтересованного лица».