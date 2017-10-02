Бизнесмен подал иск к АФК «Система» на 133 млрд рублей

Бизнесмен Евгений Графеев, много раз судившийся с подконтрольным АФК «Система» ПАО «МТС», в конце прошлой недели подал иск на 133 млрд руб. к самой АФК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Он потребовал вернуть выплаченные «Башнефтью» дивиденды. Его иск фактически дублирует претензии к «Системе» со стороны «Роснефти», объяснил сам Графеев.

«Иск написан очень просто – все обстоятельства описаны в принятых судебных актах по делу "Башнефти" в 2014 г. и "Роснефти" против АФК в 2017 г»., – заявил он «Интерфаксу». Он не смог сказать, был ли он акционером «Башнефти». «Вполне возможно, что в период 2009–2011 гг. я был акционером "Башнефти". Сейчас ищу выписки у брокера. Скорее всего, был», – сказал Графеев.

Сумму исковых требований он подсчитал на основе оценки Игорем Сечиным объема выведенных «Системой» из «Башнефти» дивидендов. 11 сентября главный исполнительный директор «Роснефти» говорил телеканалу «Россия-24», что эта сумма составляет 133 млрд руб.

Графеев планирует направить в суд ходатайство об аресте активов АФК о привлечении Генпрокуратуры, заявление в надзорное ведомство он собирается подать в ближайшие дни. По мнению Графеева, с учетом курсовой разницы сумма его иска, возможно, вырастет до 200 млрд руб. «по примеру "Роснефти".

«Рассчитываю на присоединение к иску Генпрокуратуры или "Роснефти", – добавил он.

В АФК «Система» действия Графеева назвали «попыткой самопиара». «О данном иске нам ничего не известно, однако этот персонаж нам неплохо знаком. Он неоднократно и безрезультатно подавал иски к нашей дочерней компании МТС. При этом за шесть лет состоялось более 100 судебных разбирательств с участием Графеева и МТС. Ни один из его исков к МТС не был удовлетворен. Более того, суд удовлетворил иск МТС о признании Графеева лицом, распространившим в отношении МТС порочащие и не соответствующие действительности сведения. Поэтому возможная подача иска к АФК "Система" будет расцениваться не иначе, как попытка самопиара и очередной пример сутяжничества этого гражданина», – заявили «Интерфаксу» в пресс-службе АФК.

Графеев с 2010 г. пытался оспорить сделку с МТС по продаже оператору в 2001 г. акций ОАО «Мобильные системы связи» (Омск, МСС) и получил отказ во всех судебных инстанциях. Он заявил «Интерфаксу», что с МТС «судебные разбирательства продолжаются».