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В московском метро начали продавать кольца «Тройка»

В московском метрополитене начались продажи керамических колец с функцией проездной карты «Тройка». Как сообщил агентству «Москва» первый замначальника предприятия о клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов, купить их можно на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и во флагманском магазине метрополитена на «Маяковской».

Первый тираж колец составил 500 штук. Все кольца черного цвета, есть только два размера - 17 и 21. Сколько их будут выпускать в дальнейшем, будет зависеть от спроса. Одно кольцо стоит 2200 руб. «Поскольку кольцо - это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт и украшение, себестоимость карты в таком виде выше», - объяснил Латыпов.

18 октября метро выпустило сувенирные браслеты с функцией карты «Тройка». Их также сделали 500 штук. Все браслеты раскупили за несколько часов.

Использовать кольца и браслеты «Тройка» можно в метро, в наземном транспорте столицы и на МЦК.