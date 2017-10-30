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Российские производители комбайнов просят защитить рынок от белорусских конкурентов

Российские производители сельхозтехники обеспокоены усилением конкуренции со стороны белорусской техники и считают, что им нужна такая же господдержка, какую получают белорусские производители. Как сообщили «Коммерсанту» в ассоциации «Росспецмаш», выпуск сельхозтехники в России за первые девять месяцев 2017 г. вырос на 24% до 82,5 млрд руб., за год он вырастет на 25%. Государство поддерживает производителей субсидиями, оплачивая потребителю сельхозтехники скидку в 15–20%. В 2017 г. на эти субсидии направлено 15,7 млрд руб., в 2018 г. в проекте бюджета заложены субсидии на 8 млрд руб., в октябре президент Владимир Путин пообещал выделять на эти цели еще 2 млрд руб. В «Росспецмаше» считают, что для поддержки темпов роста выпуска техники государство должно ежегодно выделять на субсидии не меньше 15 млрд руб.

В ассоциации отмечают, что белорусская техника все больше захватывает рынок. По данным «Росспецмаша», «Гомсельмаш» продал в России в 2015 г. 1300 машин, в 2016 г. – 1750 машин, прогноз на 2017 г. – 1850 машин при общем объеме рынка примерно в 7200. Источник газеты в российском концерне отметил, что гомельское предприятие получает существенную господдержку, может продавать комбайны на привлекательных условиях – без залога, в рассрочку, и она дешевле российской на 15–20%. Он добавил, что техника «Гомсельмаша» претендует на российские субсидии, а российская техника на белорусский рынок доступа фактически не имеет из-за сложности согласования таких поставок. Другой источник издания считает, что белорусские сельхозпроизводители «не очень состоятельные» и скорее купят технику, которая субсидируется государством. Помощник президента «Росспецмаша» Вячеслав Пронин заявил: «Если белорусские производители получают такую поддержку, то нам нужна аналогичная». Как вариант в ассоциации предложили предоставлять госсубсидии только на покупку отечественной техники.

В министерстве промышленности Белоруссии и «Гомсельмаше» ситуацию комментировать не стали. В российском Минпромторге заявили, что проблема доступа российской сельхозтехники в Белоруссию регулярно обсуждается.