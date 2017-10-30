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Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа»

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа», сообщил сегодня министр транспорта Максим Соколов. Согласно Воздушному кодексу России через три месяца после приостановления действия сертификат эксплуатанта подлежит аннулированию, если не будет возобновлен.

Минтранс России также поручил Росавиации рассмотреть план потенциального инвестора «ВИМ-авиа» Бориса Карлова по оздоровлению авиакомпании. «Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и правительство», – сказал Соколов.

Плана перезапуска «ВИМ-авиа» пока нет, «есть только разговоры о том, что этот план сформирован», констатировал министр.

Как писали «Ведомости», суть плана Карлова заключается в сокращении парка «ВИМ-авиа» с 29 до 9 самолетов и переориентации на Дальний Восток, Китай и страны Средней Азии. «ВИМ-авиа» на конец сентября была должна 10,8 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. – банкам, из них 3 млрд руб. – «Зениту», 1,6 млрд руб. – «Абсолют банку».