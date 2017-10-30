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Бизнес
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Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа»

Интерфакс/Ведомости
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Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа», сообщил сегодня министр транспорта Максим Соколов. Согласно Воздушному кодексу России через три месяца после приостановления действия сертификат эксплуатанта подлежит аннулированию, если не будет возобновлен.

Минтранс России также поручил Росавиации рассмотреть план потенциального инвестора «ВИМ-авиа» Бориса Карлова по оздоровлению авиакомпании. «Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и правительство», – сказал Соколов.

Плана перезапуска «ВИМ-авиа» пока нет, «есть только разговоры о том, что этот план сформирован», констатировал министр.

Как писали «Ведомости», суть плана Карлова заключается в сокращении парка «ВИМ-авиа» с 29 до 9 самолетов и переориентации на Дальний Восток, Китай и страны Средней Азии. «ВИМ-авиа» на конец сентября была должна 10,8 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. – банкам, из них 3 млрд руб. – «Зениту», 1,6 млрд руб. – «Абсолют банку».

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Финансы
Новости

ВБ откажется финансировать проект повышения финансовой грамотности в России с 2018 года

ТАСС/Ведомости
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Всемирный банк (ВБ), скорее всего, прекратит финансирование проекта повышения финансовой грамотности в России с 2018 г., сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Он пояснил, что ВБ невозможно привлечь в условиях санкционного режима, так как принятый в августе конгрессом США документ прямо предписывает американским директорам международных финансовых организаций и банков развития голосовать против. Сторчак добавил, что с относительно небольшой поддержкой других акционеров России будет «трудно добиваться даже включения в повестку дня наших вопросов».

Это не повлияет на ход программы, подчеркнул Сторчак: масштабы финансирования проекта со стороны ВБ по сравнению с российскими затратами небольшие. Из информации на сайте ВБ следует, что общий объем финансирования проекта запланирован в $113 млн, из которых $88 млн – это средства бюджета Российской Федерации.

Сторчак напомнил, что в конце сентября правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности на 2017–2023 гг., добавив, что затраты на нее пока не обсчитаны. Сейчас программа реализуется в регионах на условиях софинансирования с федеральным центром в соотношении 50% на 50%.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. До 2020 г. будет разработан и реализован комплекс мер по повышению финансовой грамотности. С 2020 г. будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан до целевых показателей. Контролировать процесс будет Минфин.

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Бизнес
Новости

Ирак ждет от «Роснефти» разъяснений по контрактам в курдской автономии

Прайм/Ведомости
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Министерство нефти Ирака ждет от «Роснефти» разъяснения по контрактам компании в Иракском Курдистане. Как передает «Прайм», это сообщил представитель ведомства Асем Джихад. «Во время нашего визита в Москву министр энергетики России подчеркнул, что все контракты, которые заключают российские компании, проходят через федеральное правительство и миннефти, – сказал он. – "Роснефть" пока не предоставила каких-либо объяснений». В Багдаде считают незаконным любой контракт, заключенный без согласия федерального правительства, компании грозит ответственность за такое нарушение, напомнил он.

10 дней назад министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби назвал незаконными соглашения о разработке нефтегазовых месторождений, если они были заключены без участия его ведомства. Он добавил, что правительство Ирака оставляет за собой право оспорить их в национальных и международных судах ради защиты национального достояния.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.

В феврале 2017 г. Rosneft Trading SA заключила с Иракским Курдистаном трехлетнее соглашение о покупке нефти на $1 млрд. В июне 2017 г. «Роснефть» и правительство автономии подписали обязывающее соглашение о получении российской компанией доступа к управлению экспортным нефтепроводом мощностью 700 000 баррелей в сутки.

18 октября «Роснефть» объявила о заключении с правительством курдской автономии соглашения о покупке 80%-ной доли в пяти нефтяных месторождениях региона. Сумма сделки может составить около $400 млн. Суммарные запасы месторождений – около 670 млн баррелей нефти. 20 октября «Роснефть» объявила о вхождении в инфраструктурный проект по эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. Доля российской компании «может составить 60%», еще 40% будут принадлежать действующему оператору нефтепровода KAR Group.

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Недвижимость
Новости

Депутат Хованская одобрила идею оплаты услуг ЖКХ в обход управляющих компаний

ТАСС/Ведомости
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Председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддерживает идею Минстроя ввести оплату жилищно-коммунальных услуг в обход управляющих компаний. Она сказала ТАСС, что выбирать – платить за ЖКХ напрямую или через УК – должен сам потребитель. В целом предложение Минстроя она поддерживает, хотя с полным текстом документа еще не знакома. «Это игра в нашу пользу, а не против нас», – считает Хованская.

О том, что в Минстрое подготовили законопроект, исключающий УК из процесса оплаты услуг ЖКХ, сообщили «Известия». Разрабатываемые поправки предполагают, что на счета управляющих компаний будет поступать только оплата за управление, а деньги за воду и отопление будут поступать напрямую ресурсоснабжающим организациям. Для потребителей принятие закона неудобств не создаст: одновременно будет введена и новая типовая форма единого платежного документа. Законопроект уже согласован с заинтересованными ведомствами, сказали изданию в пресс-службе Минстроя. Исключить УК из процесса оплаты в ведомстве решили, поскольку частично по их вине образуется задолженность за услуги ЖКХ.

Хованская напомнила, что восемь лет назад предлагала ввести возможность заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями в обход УК. В июне 2017 г. она и замред комитета по ЖКХ Павел Качкаев внесли в Госдуму похожий законопроект. По ее словам, он «депутатов устраивает». Хованская и Качкаев отмечают, что управляющие компании являются посредниками между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, за эту деятельность не получают вознаграждения, но бывают должны находить дополнительные деньги на покрытие долгов конечных потребителей. Авторы законопроекта считают, что это «влияет на качество предоставления услуг по содержанию общего имущества в доме», а также на финансовое состояние лиц, управляющих домами, что может привести «к банкротству таких организаций».

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Политика
Новости

Максимальный размер декретных составит более 282 000 рублей в 2018 году

ТАСС
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Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет на 16 000 руб. в 2018 г., сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

Размер пособия изменится, так как будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 г., пояснили в ФСС: за 140 дней максимальное пособие составит 282 493 руб.

В 2017 г. размер пособия составлял более 266 000 руб. Если больничный лист составляет более 140 дней и продлевается в связи с осложнениями или многоплодной беременностью, то сумма увеличится пропорционально прибавившимся дням.

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Политика
Новости

Фельгенгауэр написала первый пост в Facebook после нападения

Ведомости
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Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр написала первое обращение в соцсетях после нападения. Она опубликовала пост в Facebook со словами благодарности врачам, коллегам, спасшим ее охранникам и чиновникам. В частности, она поблагодарила пресс-секретаря мэрии Москвы Гульнару Пенькову и пресс-секретаря вице-премьера Ольги Голодец Алексея Левченко. Адвоката Сергея Бадамшина, который представляет журналистку как потерпевшую сторону в деле напавшего на нее Бориса Грица, она поблагодарила за чувство безопасности. Журналистов она поблагодарила за проявленную деликатность и солидарность.

«Это не банальная вежливость или формальность. Это история о том, что за свою жизнь нужно бороться. Нужно драться. И жизни нужно спасать. Все мои благодарности адресованы людям неравнодушным и отважным. Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за свое право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что, когда ты боец и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом. История о том, как девочка побеждает маньяка», – написала Фельгенгауэр.

Журналистка получила удар ножом в горло в помещении редакции «Эха» в минувший понедельник. По обвинению в покушении на убийство задержан гражданин Израиля и России Борис Гриц. Он утверждал, что Фельгенгауэр преследует его телепатически.

Потерпевшую прооперировали в институте им. Склифосовского в тот же день, главред радиостанции Алексей Венедиктов отмечал, что организовать госпитализацию в НИИ удалось в том числе благодаря быстрой помощи мэрии Москвы и вице-премьера Голодец. В конце прошлой недели Фельгенгауэр разрешили писать сообщения в соцсетях. Разговаривать она уже может, но врачи ей рекомендуют молчать и беречь связки. С 30 октября Венедиктов обещал разрешить ей начать работать дистанционно, решать организационные вопросы.

После нападения на Фельгенгауэр главред «Эха» решил эвакуировать из страны из соображений безопасности и ведущую эфира Ксению Ларину.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Новости

Суд отклонил апелляцию Siemens об аресте турбин в Крыму

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Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы оставил в силе решение арбитражного суда об отказе в аресте крымских турбин по спору Siemens со структурами «Ростеха», сообщил «Ростех».

По данным Siemens, турбины в скором времени должны быть смонтированы в Крыму, что принесет компании существенные убытки в случае удовлетворения основного иска и сделает исполнение судебного решения невозможным, отметил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

По словам представителей «Ростеха», у Siemens нет никаких доказательств наличия турбин их производства в Крыму и проведения их монтажа. На прямой вопрос Siemens к ООО «ВО "Технопромэкспорт" в рамках заседания, находится ли спорное оборудование в данный момент во владении у них, представитель «Технопромэкспорта» отказался от комментариев.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к структуре «Ростеха» – компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ), которую он обвинил в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» сообщил о подаче встречного иска к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин». Они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но оно так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.

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Финансы
Новости

НПФ «Будущее» обжаловал сделку «Траста» с акциями «Открытия» накануне санации

Интерфакс
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НПФ «Будущее» и две его управляющие компании («Иджи кэпитал партнерс» и «Север эссет менеджмент») подали в Арбитражный суд Москвы иск к банку «Траст», третьим лицом по делу выступает банк «ФК Открытие», следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых претензий «Будущего» составляет 12,557 млрд руб.

НПФ «Будущее» владел 4,1% акций банка «Открытие», о мерах по оздоровлению которого было объявлено в августе 2017 г.

Член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц (сын основного владельца группы Бориса Минца) не исключал, что пенсионный фонд может подать иск к «Трасту», потому что тот при покупке акций банка «Открытие» не сделал публичную оферту о выкупе бумаг остальным акционерам. «Потенциально возможен иск против "Траста", но еще не решили», – сказал Минц агентству Reuters на прошлой неделе.

Как писали «Ведомости», «Траст» за несколько дней до ввода временной администрации в банк «Открытие» выкупил его акции на 40 млрд руб. у трех НПФ: РГС (4,97% акций банка), электроэнергетики (4,86%) и «Лукойл-гаранта» (2,99%). О введении временной администрации в «ФК Открытие» с его последующей передачей в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ объявил 29 августа. Последняя крупная сделка с акциями банка – почти на 14 млрд руб. – была заключена 28 августа.

Эксперты полагают, что смыслом сделок для ЦБ мог быть перенос потерь по акциям «ФК Открытие» с пенсионных фондов на «Траст».

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Политика
Новости

Песков прокомментировал решение Екатерины Гордон выдвинуться в президенты

Интерфакс/Ведомости
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Кремль сегодня прокомментировал решение журналистки и телеведущей Екатерины Гордон выдвинуться кандидатом на президентских выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что это решение совершенно конституционно.

«В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Поэтому читаем Конституцию, определяем соответствия. Здесь больше говорить нечего», – сказал Песков журналистам. Так он ответил на просьбу высказать мнение относительно выдвижения Гордон, которая «не имеет отношения к политике, но заявляет о своих президентских амбициях».

Аналогичным образом оппозиционер Алексей Навальный на минувшей неделе отреагировал на выдвижение потенциальной соперницы Гордон, Ксении Собчак. «У меня есть главный и единственный комментарий относительно ее выдвижения. Ксения Собчак, будучи гражданкой России старше 35 лет и не находящейся в местах лишения свободы, может выдвигать свою кандидатуру на выборах», – сказал оппозиционер. Он объяснил, что любые комментарии помимо этого на данном этапе соответствовали бы ожиданиям Кремля.

Теле- и радиоведущая Екатерина Гордон сегодня заявила о решении выдвинуться на президентские выборы и представила предвыборный сайт. В видеообращении она отметила, что ей 37 лет и что она решила воспользоваться правом быть избранной. Себя она позиционирует как кандидата, который будет защищать права женщин и детей. «Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», – подчеркнула Гордон.

Согласно Конституции президентом России может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации» не имеет права быть избранным президентом гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, и до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

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Политика
Новости

Отмечать Хэллоуин собираются 3% опрошенных ВЦИОМом

Ведомости
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В России отмечать Хэллоуин собираются только 3% тех, кто знает об этом празднике, показал опрос ВЦИОМа. Точную дату, когда он отмечается, сумели назвать только 10% из слышавших о празднике респондентов. Название «Хэллоуин» слышали 90% опрошенных, но многие не смогли объяснить суть праздника.

Опрос проводился по телефону среди 1200 россиян 25–26 октября 2017 г.

Из тех, кто не собирается отмечать Хэллоуин, 61% объяснили это тем, что праздник отмечается в странах с другой культурой и традициями. 39% не считают праздник важным. 16% не видят в нем ничего хорошего. 7% назвали его языческим.

Заодно респондентов спросили, во что они верят. 19% из них верят в приметы, 14% – гороскопам, 12% – народным целителям, 11% – в способность навести порчу или сделать приворот, 8% – в гадания, 60% не верят ни во что из вышеперечисленного.

На просьбу назвать самых страшных персонажей в кино и литературе 11% вспомнили Вия, 7% – Кощея Бессмертного и по 6% – Бабу-ягу и Фредди Крюгера. Серый Волк, Воланд и Раскольников набрали по 1%.

Комментируя результаты опроса, аналитик ВЦИОМа Иван Леконцев сказал, что Хэллоуин не приживается в России, так как в российской культуре «не принято смеяться над нечистью, а тем более рядиться в ее одежды». «Иронизировать над страшными вещами могут позволить себе очень счастливые и довольные жизнью люди, – объяснил социолог. – В жизни россиян слишком много тревог, сомнений, проблем, чтобы так спокойно иронизировать над своими страхами. Да и страхи эти зачастую гораздо более материальны – экономические кризисы, рост цен, внешняя военная угроза. Не одеваться же на Хэллоуин в костюм курса доллара».

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Политика
Новости

В России за месяц эвакуировали более полумиллиона человек из-за звонков о минировании

Интерфакс/Ведомости
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За месяц было эвакуировано более 500 000 человек в 52 российских городах из-за звонков о минировании, сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС Игорь Кутровский.

По его словам, поступили анонимные звонки с угрозами взрыва более чем в 1300 объектах. Во всех случаях угрозы не подтвердились, добавил он.

Массовые анонимные звонки с угрозами взрыва начались в России с 10 сентября. Директор ФСБ Александр Бортников недавно заявил, что организаторы обзвона установлены, это граждане России, но они находятся за границей и задержать их пока не удалось.

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Финансы
Новости

МВД проверит руководство «Открытия», Бинбанка, «Югры», ЦБ на причастность к хищению активов

Интерфакс/Ведомости
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Министерство внутренних дел (МВД) запросило у Банка России сведения о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников Бинбанка, «Открытия» и «Югры», связанной с хищением активов этих банков, сообщает «Интерфакс».

Это следует из письма, направленного в Госдуму в начале октября за подписью замруководителя МВД Михаила Ваничкина («Интерфакс» ознакомился с текстом документа, его подлинность подтвердили два источника агентства). Письмо стало ответом на запрос комитета Госдумы по финансовому рынку, в котором депутаты просят предоставить информацию о причинах, повлекших потерю активов этих трех банков, а также о привлечении к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ЦБ, «допустивших сложившуюся ситуацию».

ЦБ не комментирует эту информацию.

В МВД не поступали обращения регулятора о выявленных признаках «совершения противоправных деяний» в деятельности «Югры», «Открытия» и Бинбанка, говорится в письме. По данным МВД, в то же время в ЦБ и АСВ «неоднократно запрашивались сведения о расходовании денежных средств, выделенных в 2016 г. и истекшем периоде 2017 г. на санацию кредитных организаций». Эта информация не представлена на основании ограничений, предусмотренных законом, отмечает ведомство.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин направил письмо председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову («Ведомости» с ним ознакомились), в котором объяснил, почему спас «ФК Открытие» и Бинбанк, а «Югру» лишил лицензии.

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