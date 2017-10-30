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Ирак ждет от «Роснефти» разъяснений по контрактам в курдской автономии

Министерство нефти Ирака ждет от «Роснефти» разъяснения по контрактам компании в Иракском Курдистане. Как передает «Прайм», это сообщил представитель ведомства Асем Джихад. «Во время нашего визита в Москву министр энергетики России подчеркнул, что все контракты, которые заключают российские компании, проходят через федеральное правительство и миннефти, – сказал он. – "Роснефть" пока не предоставила каких-либо объяснений». В Багдаде считают незаконным любой контракт, заключенный без согласия федерального правительства, компании грозит ответственность за такое нарушение, напомнил он.

10 дней назад министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби назвал незаконными соглашения о разработке нефтегазовых месторождений, если они были заключены без участия его ведомства. Он добавил, что правительство Ирака оставляет за собой право оспорить их в национальных и международных судах ради защиты национального достояния.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.

В феврале 2017 г. Rosneft Trading SA заключила с Иракским Курдистаном трехлетнее соглашение о покупке нефти на $1 млрд. В июне 2017 г. «Роснефть» и правительство автономии подписали обязывающее соглашение о получении российской компанией доступа к управлению экспортным нефтепроводом мощностью 700 000 баррелей в сутки.

18 октября «Роснефть» объявила о заключении с правительством курдской автономии соглашения о покупке 80%-ной доли в пяти нефтяных месторождениях региона. Сумма сделки может составить около $400 млн. Суммарные запасы месторождений – около 670 млн баррелей нефти. 20 октября «Роснефть» объявила о вхождении в инфраструктурный проект по эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. Доля российской компании «может составить 60%», еще 40% будут принадлежать действующему оператору нефтепровода KAR Group.