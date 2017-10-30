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Яровая предложила регионам утверждать реестры организаторов детского отдыха

В Госдуму внесен законопроект, который должен повысить безопасность детей во время организованного отдыха и усовершенствовать услуги, которые оказывают организаторы отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Как передает ТАСС, внесла законопроект вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она предложила сделать обязательным заключение типового договора, который с организаторами отдыха будут подписывать родители детей и в которым будет полная информация об условиях отдыха.

Также Яровая предложила обязать администрации регионов публиковать в интернете списки учреждений, обеспечивающих детский отдых. Семьи смогут узнать, какие организации оказывают эти услуги на законных основаниях, пожаловаться на оказанные услуги и попросить особого контроля за организацией. Как объяснили в пресс-службе депутата, поправки предполагают введение новой формы общественного контроля за работой региональных чиновников по организации детского отдыха. Затрат на обратную связь с родителями не потребуется, «данная информация может быть включена в региональную электронную программу правительств», считает Яровая.

Также она предложила утвердить в регионах рекомендуемые туристические маршруты для организованных групп детей и публиковать эти перечни. Родители должны знать об особенностях природных, климатических условий в регионе, зонах повышенного риска, необходимости в специальных навыках и снаряжения для прохождения маршрута, чтобы оценивать готовность ребенка к такому путешествию, считает вице-спикер.

По мнению Яровой, задача закона - обеспечить родителей исчерпывающей информацией об условиях отдыха ребенка в конкретном месте и об организаторах, чтобы они могли принять решение, исходя из особенностей ребенка и из требований безопасности. «Кроме того, взаимоотношения семьи и организации, обеспечивающей отдых ребенка, должны быть защищены законом и носить правовой характер», - добавила она. В пресс-службе депутата напомнили, что она заявила эту инициативу 29 мая на заседании координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г. Законопроект поддержали участники совета, Минтруда и думская фракция «Единой России».