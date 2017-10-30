Генпрокуратура требует от Ростехнадзора обеспечить соблюдение прав предпринимателей в ходе проверок

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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 октября 2017 года

Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, готов предъявить первые обвинения по этому делу. Хотя пока неизвестны суть обвинений и то, на кого они направлены. Это может стать известно в понедельник читать на WSJ.com

Люди, стоящие за связанными с Россией аккаунтами в Facebook, помогали организовывать в США демонстрации по поводу горячих вопросов. При этом они сотрудничали с обеими сторонами конфликтов читать на WSJ.com

Ксения Собчак вряд ли победит на президентских выборах в России, но ее позиция может сделать их необычными читать на FT.com

Испанское правительство в понедельник начало брать контроль над Каталонией, не встречая большого сопротивления. Сепаратистские партии, по-видимому, примут участие в досрочных выборах в регионе, которые должны состояться уже через восемь недель читать на FT.com

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани уйдет со своего поста на этой неделе. Всего месяц назад регион проголосовал на референдуме за независимость от Багдада, но теперь надежды курдов на это разрушены читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы номинировать на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) ее управляющего Джерома Пауэлла. О своем выборе он может объявить в четверг читать на WSJ.com читать на FT.com

Итальянские компании стремятся тесно сотрудничать с Россией несмотря на санкции. Это подчеркивает итальянско-российская деловая конференция, состоявшаяся в Вероне в октябре читать на FT.com

Программа покупки гособлигаций ЕЦБ помогла Италии ускорить экономический рост, но страна за это время не провела структурных реформ. Теперь ЕЦБ готовится сократить денежное стимулирование, и Италии предстоит к этому приспособиться читать на WSJ.com

Индустрия

Нидерландский производитель красок Akzo Nobel и его американский конкурент Axalta Coating Systems подтвердили, что ведут переговоры о слиянии. Их совокупная рыночная капитализация равна около $30 млрд читать на WSJ.com

Совет директоров General Electric не знал, что теперь уже экс-гендиректора Джеффа Иммельта во время перелетов регулярно сопровождал дополнительный самолет. Это происходило несмотря на требования инвесторов сократить расходы читать на WSJ.com

Японская Kobe Steel отменила прогноз своих годовых финансовых результатов и не станет платить промежуточных дивидендов из-за скандала вокруг качества ее продукции читать на WSJ.com читать на FT.com

Участники ежегодной конференции, устраиваемой Лондонской биржей металлов, в этот раз должны быть настроены более оптимистично, чем в предыдущие годы. Это связано с высоким спросом на металлы, необходимые для электромобилей читать на FT.com

Автомобили

Китайские технологические гиганты Baidu, Alibaba и Tencent конкурируют в разработке инноваций для автомобилей. Они хотят сделать из них «смартфоны на колесах» читать на FT.com

Toyota разрабатывает виртуального помощника Yui, чтобы оснащенные искусственным разумом автомобили могли общаться с водителями читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Стоимость нефти Brent в понедельник днем продолжает находиться выше $60 за баррель. В пятницу она превысила эту отметку впервые за два года благодаря оптимизму инвесторов по поводу сокращения нефтедобычи ОПЕК читать на WSJ.com

Норвежская Statoil продолжит искать нефть в Арктике несмотря на разочаровывающие результаты бурения в этом году читать на FT.com

Финансы

Финансовые рынки по всему миру бьют рекорды, поскольку оптимистично настроенные инвесторы готовы приобретать активы, которые хоть немного снизились в цене. Благодаря этому стоимость активов почти немедленно восстанавливается читать на WSJ.com

Размер активов под управлением инвесткомпаний в мире вырастет более чем на 70% до $145 трлн к 2025 г., по оценкам PwC читать на FT.com

HSBC получил чистую прибыль в III квартале благодаря сильному росту выручки. Сосредоточенность банка на азиатском рынке приносит результат читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Представители Facebook, Google и Twitter на этой неделе впервые ответят на публичных слушаниях на вопросы властей США о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы читать на FT.com

Facebook трудно бороться со злоумышленниками, использующими ее платформу в плохих целях. Поэтому давление на нее со стороны властей, регуляторов и активистов растет читать на WSJ.com

Все больше компаний используют технологии искусственного интеллекта, чтобы защититься от хакеров. Это связано с нехваткой экспертов по кибербезопасности читать на WSJ.com

Военные уже давно используют дронов. Теперь армии разных стран все больше применяют беспилотную технику, например танки, для выполнения заданий на земле читать на WSJ.com

Крупный план

Хоть у властей США и нет претензий к Amazon в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы, она тоже может привлечь их внимание. Доминирование Amazon в бизнесе растет на фоне развития цифровых технологий, поэтому у нее могут возникнуть проблемы с антимонопольными органами читать на FT.com

Потребительский рынок

Constellation Brands, владеющая пивным брендом Corona, инвестирует $200 млн в канадскую Canopy Growth, выращивающую коноплю. Constellation планирует выпускать содержащие ее напитки читать на WSJ.com

Менеджмент

Западные компании идут на компромиссы, чтобы вести бизнес в Китае. Среди их местных сотрудников есть много членов коммунистической партии КНР. Поэтому компании позволяют партии проводить для них политические лекции в рабочее время, а сотрудники с гордостью размещают коммунистическую символику на рабочем месте читать на WSJ.com

Некоторые компании используют искусственный интеллект, чтобы помочь своим сотрудникам найти новую работу внутри организации. Но не всем нравится эта технология читать на FT.com

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