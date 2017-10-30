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Анонс «Ведомостей» на 31 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в российской экономике нет спроса на работников с высшим образованием;

чат-боты воскрешают исторических персонажей и убивают бизнес колл-центров (вкладка «Ведомости.Высокие технологии»);

внедрение 5G дорого обойдется сотовым операторам в России и мире (вкладка «Ведомости.Высокие технологии»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: об обманутых дольщиках и о том, как должно развивать строительство в Подмосковье, рассказал в интервью зампред правительства Московской области Максим Фомин

и статью на полосе «Комментарии»: как государство может помочь и как помешать блокчейну.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».