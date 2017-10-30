Анонс «Ведомостей» на 31 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
в российской экономике нет спроса на работников с высшим образованием;
чат-боты воскрешают исторических персонажей и убивают бизнес колл-центров (вкладка «Ведомости.Высокие технологии»);
внедрение 5G дорого обойдется сотовым операторам в России и мире (вкладка «Ведомости.Высокие технологии»).
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: об обманутых дольщиках и о том, как должно развивать строительство в Подмосковье, рассказал в интервью зампред правительства Московской области Максим Фомин
и статью на полосе «Комментарии»: как государство может помочь и как помешать блокчейну.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».