Производитель наехавшего на людей автобуса исключил неисправность тормозов
Производитель автобуса, наехавшего в понедельник на пешеходов в подземном переходе под Кутузовским проспектом в районе метро «Славянский бульвар», практически исключил версию неисправности тормозной системы.
В сообщении группы ГАЗ, которой принадлежит Ликинский автобусный завод, собравший в 2016 г. автобус ЛИАЗ-5292.60, говорится, что устанавливающаяся на таких автобусах тормозная система производства Wabco или Knorr-Bremse имеет два уровня резервирования при отказе - раздельные гидравлические контуры и пружинные аккумуляторы. «Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования. При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», - отмечается в сообщении.
Представители Ликинского автобусного завода направлены на место аварии и по месту буксировки автобуса, сообщила пресс-служба компании.
По данным на 22.00 мск понедельника, в ДТП на Славянском бульваре погибли четыре человека, пострадали 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии доставлены вертолетами в НИИ им.Склифосовского. Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, сообщил СКР. ДТП произошло около 14.50 мск. Рейсовый автобус, следовавший из Сколкова до «Славянского бульвара», въехал в подземный переход.