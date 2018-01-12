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«Транснефть» допустила привлечение кредита для выплаты дивидендов на уровне 2017 года

«Транснефть» ориентируется на выплату дивидендов в 2018 г. на уровне 2017 г. - около 60 млрд руб. и не исключает привлечения для этого заемных средств, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришашин. Он отметил, что «в прошлом году на дивиденды было направлено (с учетом промежуточных) 58 млрд руб., такой же уровень заложен и в бюджете этого года».

«Мы понимаем, что меньше, чем мы заплатили в прошлом году, нам заплатить не удастся», - констатировал он. При этом топ-менеджер подчеркнул: «Мы считаем, что это не очень оправданная история - эти выплаты не включены в наш тариф». По его словам, «Транснефть» допускает привлечение заемных средств для выплаты дивидендов в 2018 г.

Гришанин уже говорил, что «Транснефти» придется снизить инвестиции на программу развития в 2018-2022 гг. на 259 млрд руб., если правительство решит направить на дивиденды по итогам 2017 г. не 25%, а 50% прибыли по МСФО.