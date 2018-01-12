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Дворкович рассказал о росте утилизационного сбора с автомобилей

Рост утилизационного сбора на автомобили в 2018 г. составит до 15%, но в некоторых случаях он будет выше, рассказал сегодня вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Я думаю, что уже до конца дня будет документ, который пойдет на визирование [по индексации утильсбора]. По каким-то позициям будет нулевая индексация, т. е. ее не будет. По каким-то будет 15%-ная, по каким-то - чуть выше: там, где более серьезно снижаются другие налоги», - сказал он. «Это сильно зависит от динамики других платежей, состояния рынка и всего, что связано с темой утилизации автомобилей», - пояснил вице-премьер.

Сегодня Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) впервые отказалась прогнозировать динамику автомобильного рынка России на год из-за неопределенности размера утилизационного сбора. «Главная причина - неопределенность, вызванная недавними изменениями планов правительства касательно уровня увеличения утилизационного сбора в 2018 г. Насколько мы знаем, финальное решение правительства по этому вопросу еще не оглашено. Пока этого не случится, участникам рынка будет сложно оценить воздействие на их бизнес», - отмечается в материалах АЕБ.

Минпромторг России уже внес в правительство проект постановления об индексации размера утилизационного сбора. Он зависит от категории и вида транспортных средств, а также учитывает экологичность техники, объем ее производства и импорта. Минпромторг пояснял, что средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 г. составит 15-17,5%. Размер предполагаемой индексации по легковому сегменту министерство не уточняло.

Базовая ставка сбора – 20 000 руб. – останется прежней, говорили «Ведомостям» участники рынка, изменится размер коэффициентов. Сейчас за новую легковую машину с двигателем 1–2 л нужно платить 44 200 руб., с мотором 2–3 л – 84 400 руб. В 2016 г. правительство уже индексировало ставки утилизационного сбора – на 65%, ссылаясь на ослабление рубля.