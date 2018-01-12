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Цинк подорожал до десятилетнего максимума

Цена цинка в пятницу обновила максимум за последние 10 лет. Рост биржевой стоимости цинка и прочих промышленных металлов рынок связывает с устойчивым ростом производства в Китае и верой в перспективы экспорта по всему миру.

Котировки контрактов с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросли на 0,7% до $3409 за тонну. Это самая высокая отметка с августа 2007 г., сообщает Daily Mail. С начала декабря цинк прибавил в цене 11%, а по итогам 2017 г. обогнал по темпам роста все другие металлы (+32%).

Цена контрактов на алюминий поднялась на 2,2% до $2222,5 за тонну, никеля – на 0,5% до $12 685 за тонну, олова – на 0,2% до $20 270 за тонну.

Золото подорожало до максимума за четыре месяца, сообщает MarketWatch. Тем не менее повышательная тенденция была ограничена данными об усилении инфляции в США в декабре, что вызвало повышение доходности американских гособлигаций. Котировки февральских контрактов на золото выросли на 0,4% до $1327,3 за унцию. Если торги завершатся на этой отметке, цена будет самой высокой с 14 сентября, по данным FactSet. За прошедшую неделю драгметалл подорожал на 0,4%, с начала января – на 1,5%.

Мартовские контракты на серебро прибавили в цене в ходе торгов в Нью-Йорке в пятницу 0,06% до $3,23 за фунт, на палладий – 2%, до $1098,15 за унцию. Котировки апрельских фьючерсов на платину увеличились на 0,7%, достигнув $999 за унцию.