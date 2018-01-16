Бизнес

Новости

«Аэрофлот» возместил более 25% убытков от перевозки пассажиров «Трансаэро»

«Аэрофлот» возместил более 25% средств, затраченных на перевозку пассажиров «Трансаэро» за счет допусков на международные полеты обанкротившейся компании, сообщил журналистам гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

По его словам, «Аэрофлот» за счет маршрутов компенсировал около 4,5 млрд руб., передает ТАСС.

«Вы знаете, мы не отработали те 17 млрд, которые мы потратили на Трансаэро», – добавил он. Савельев уточнил, что компания пока не видит оснований не продлевать допуски на маршруты «Трансаэро»: «Мы сразу предполагали, что это (продление допусков) будет около 5-7 лет».

После ухода с рынка «Трансаэро» группе «Аэрофлот» достались временные права на 56 допусков из 156 ее международных авиамаршрутов. В частности, «Аэрофлоту» достались маршруты, которые независимые эксперты и федеральные чиновники называли самыми привлекательными: Москва - Тель-Авив (22 раза в неделю) и ряд направлений в Казахстан: Москва - Астана (22 раза в неделю), Москва - Алматы (16 раз), Москва - Актобе и Москва - Атырау (по 3 раза). На казахстанских направлениях у «Трансаэро» была монополия, больше из российских перевозчиков туда никто не летал, а в Тель-Авив летает уже сам «Аэрофлот». Позже авиаперевозчик отказался от части направлений, унаследованных от «Трансаэро», объяснив это приверженностью рыночным принципам, в первую очередь принципу справедливой конкуренции.

В марте 2017 г. Росавиация продлила 32 из 34 запрошенных тогда «Аэрофлотом» допусков.

«Аэрофлот» vs. «Трансаэро»: сравнение гигантов