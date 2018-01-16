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Роспотребнадзор сообщил о снижении доли молочного фальсификата вдвое

По данным Роспотребнадзора, доля молочного фальсификата на российском рынке с 2014 г. снизилась вдвое. «Уже по итогам 2017 г. мы видим, что, например, удельный вес фальсифицированных молочных продуктов, удельный вес исследованных проб составил где-то 3,8% против 8–9% в 2014 г.», – сказала замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Это подтверждается и экспертными оценками отраслевых союзов и цифрами по ввозу пальмового масла в Российскую Федерацию. Мы видим, что если до 2015 г. это был ежегодный рост, в 2015 г. достиг пика, то в 2017 г. мы уже видим сокращение ввоза пальмового масла в Россию», – отметила она.

По данным Росстата, импорт в Россию пальмового масла и его фракций в январе – октябре прошлого года снизился на 5,5% до 694 000 т. В 2016 г. Россия импортировала 885 000 т пальмового масла и его фракций, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

По словам Брагиной, в 2017 г. импорт пальмового масла сократился на 14,5–15% по сравнению с 2015 г.

По данным Роспотребнадзора за январь – сентябрь 2017 г., из более чем 38 000 проб молока и молочной продукции не соответствовало нормативным требованиям 6,6% проб (в 2016 г. – 7,8%), а по показателям фальсификации – 3,9% (в 2016 г. – 4,3%).