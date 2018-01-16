Бизнес

Новости

ФАС просит Минфин изменить условия аукциона на газовые активы «Алросы»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) просит Минфин повлиять на изменение условий конкурса на газовые активы «Алросы». Служба не может продолжить проверку условий аукциона после отзыва жалобы «Роснефти». Об этом рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.

«Учитывая, что "Алросу" курирует Министерство финансов, мы в процессе рассмотрения, пока жалоба была, обменивались мнениями. Мы просим Минфин - они могут как курирующее ведомство подсказать "Алросе", чтобы они некоторые условия поменяли», - пояснил он.

ФАС, скорее всего, одобрит все ходатайства на газовые активы «Алросы». По его словам, регулятор может отказать только «Газпрому» - «ему больше не надо, но он не участвует сам».

Представитель Минфина отказался комментировать нынешнее высказывание Артемьева, однако напомнил, что изначально условия аукционов «Алросы» согласовывались с наблюдательным советом компании, в который входит, в том числе, министр финансов Антон Силуанов.

12 января «Роснефть» отозвала из ФАС жалобу на действия «Алросы» при проведении открытого аукциона на газовые активы. Повторно обжаловать условия аукциона по закону компания не сможет. «Роснефть» изначально не устраивали срок внесения задатка (до 10 января) и его размер (21 млрд руб.). Претензии нефтяной компании также касались и условий аукциона, на который были выставлены активы без права предъявления «Алросе» ретроактивных претензий. Компания сочла их «не соответствующими международным стандартам», «заведомо неисполнимыми».