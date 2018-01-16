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В Госдуму внесен законопроект о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов

Группа депутатов во главе с зампредседателя парламента Ириной Яровой внесла на рассмотрение в Думу законопроект, запрещающий ритейлерам возвращать непроданную продукцию поставщикам, передает «Интерфакс».

По словам Яровой, возврат нереализованной продукции наносит экономический ущерб производителю. Это прямые экономические потери, нарушение санитарно-эпидемиологических требований, добавила она. Как отметила Яровая, у производителя «возникает искушение» использовать просроченный товар в переработке, что нарушает интересы покупателя. По ее словам, подобные потери производителя приводят к снижению качества продукции, убытки заставляют менять производство, снижать ассортимент, повышать цены.

Система кредитования сельхозпроизводителей теряет смысл на фоне того, какие потери сельхозпроизводитель несет из-за «нечестных отношений в цепочке производитель – продавец», добавила Яровая.

Авторы законопроекта предлагают прописать в законодательстве запрет на заключение договора, содержащего условия о возврате продукции хозяйствующему субъекту, осуществившему ранее его поставку, так же как и товаров, не проданных до истечения срока годности.