«Транснефть» назвала сроки ликвидации аварии в Саратовской области
«Транснефть» восстановит работу поврежденного нефтепровода в Саратовской области не позднее 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Авария не повлияет на график отгрузок.
Причина аварии выясняется. Полностью последствия планируется ликвидировать 5 февраля 2018 г., отмечается в сообщении.
В четверг, 18 января, в районе села Красноармейское Энгельского района Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода «Транснефти» Куйбышев – Тихорецк. Из-за этого случился розлив нефти и возгорание. В результате пострадало три дома, один сгорел полностью, а у шести строений оплавился фасад, также сгорели автомобиль «Камаз» и Renault Duster. Никто не пострадал, нефть в Волгу не попала, сообщала «Транснефть». Прокуратура Саратовской области начала проверку.