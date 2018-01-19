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Сеть кинотеатров во Владивостоке оставила в расписании «Приключения Паддингтона – 2»

Сеть кинотеатров «Иллюзион» во Владивостоке оставила в расписании «Приключения Паддингтона - 2». Об этом сообщает региональное агентство PrimaMedia.

Это нельзя считать нарушением закона, потому что фильм собирались показывать с 18 января, а сеть не уведомили о переносе премьеры, заявил гендиректор сети «Иллюзион» Антон Алексеенко. Он также отметил, что расписание сеансов уже опубликовано на многих сайтах и технической возможности изменить его нет.

«Я не согласен с такой политикой вмешательства государства в отрасль в одностороннем порядке. Как поступать в таких случаях, должны решать кинотеатры в каждом конкретном случае: скорректировать расписание, произвести замену фильма на сеансе или вернуть билеты», - отметил Алексеенко.

При этом на сайте кинотеатра в расписании фильма «Приключения Паддингтона - 2» нет.

Минкульт ранее перенес «Приключения Паддингтона - 2» с 19 января на 1 февраля. О решении было объявлено за день до анонсированной премьеры, когда билеты уже поступили в продажу.

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