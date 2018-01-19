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Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на нефтепроводе в Саратовской области

Площадь загрязнения нефтепродуктами - 2000 кв. м, объем разлившейся нефти также около 2000 куб. м. Об этом сообщает Росприроднадзор. Ранее «Транснефть» сообщала, что объем разлившейся нефти - 900 куб. м. Причина аварии пока выясняется. Последствия будут ликвидированы, возможно, уже 5 февраля, отмечала «Транснефть».

Жалоб на качество питьевой воды и атмосферного воздуха в селе пока не поступало, уточняет управление Роспотребнадзора по Саратовской области. По данным службы, концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает норму.

Росприроднадзор отправил на анализ пробы загрязненного грунта, отмечается в сообщении. В ликвидации последствий аварии участвует 641 человек и 193 единицы техники, отмечается в сообщении службы.

Вчера в районе села Красноармейское Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода «Транснефти» Куйбышев – Тихорецк. В результате случился разлив нефти и возгорание, пострадало три дома, один сгорел полностью, а у шести строений оплавился фасад, также сгорели автомобиль «Камаз» и Renault Duster.

Последствия разлива нефти и ее возгорания в Саратовской области