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«Коммерсантъ» узнал о требовании ФСБ закрыть опасные производства на время ЧМ-2018

Крупные химические предприятия Нижегородской области получили от региональной ФСБ письма с требованиями об остановке производств на период проведения чемпионата мира по футболу – с 14 июня по 15 июля. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одно из таких писем. Его адресат пояснил, что остановить производство силовики просят не только на время самого ЧМ, но и на этапе подготовки к нему – с 14 мая, что обернется для компании многомиллионными убытками.

Силовики, ссылаясь на указ президента и постановление правительства, поясняют, что на время ЧМ утверждены специальные правила безопасности. Они предусматривают прекращение работы «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества», во всех задействованных в чемпионате регионах. Речь идет о Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Издание отмечает, что предприятия Мордовии также вступили в диалог с ФСБ.

По данным издания, в Нижегородкой области требования о закрытии производств получили, в частности, Кстовский НПЗ «Лукойла», предприятия «Сибура», «Синтез», «Русвинил», «Корунд», входящее в «Росатом» ОКБМ им. Африкантова, а также завод им. Свердлова, производящий в том числе авиационные бомбы. Письма от ФСБ получили даже сельхозпроизводители. Так, владелец племзавода «Пушкинское» в Большом Болдине в 200 км от Нижнего Новгорода Игорь Гордеев пояснил, что в письме речь идет о комбикормовом заводе, который относится к категории потенциально опасных производств. К работе ФСБ он отнесся с пониманием.

На Кстовском НПЗ заявили, что требования ФСБ выполнить невозможно, поскольку производственный цикл носит «непрерывный характер». При этом завод готов усилить безопасность, организовать круглосуточный штаб мониторинга состояния производства и докладывать о текущем положении в уполномоченные органы. В «Оргхиме» также готовы усилить меры безопасности и временно остановить отдельные производственные единицы, если это не приведет к нарушению договорных обязательств.

В УФСБ по Нижегородской области заверили, что никого не закрывают. «Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств», – заявили силовики.