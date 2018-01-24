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РБК узнал о поддержке Путиным идеи передать «Росатому» утилизацию опасных отходов

Президент России Владимир Путин поддержал идею Минприроды о том, чтобы назначить «Росатом» федеральным оператором по утилизации опасных отходов первого и второго класса опасности. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, на котором стоит резолюция президента «Согласен». Резолюция, по данным издания, датирована 2 ноября 2017 г.

Бизнес по утилизации опасных отходов может достигать 76 млрд руб. в год, если опираться на расценки небольших компаний (500 000 руб. за 1 т отходов первого класса и 170 000 руб. за 1 т отходов второго класса), отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Эти цены завышены в расчете на мелкую партию, уточняет он.

В письме идет речь об опасных промышленных отходах с вредным воздействием на окружающую среду, а также неисправных бытовых предметах, включая ртутные лампы, градусники, аккумуляторные батареи, поясняет руководитель проекта энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов. Сейчас их утилизацией занимаются отдельные предприятия. Ежегодно в России образуется около 400 000 т опасных отходов первого и второго класса, но современной инфраструктуры для их хранения и переработки нет, следует из письма Донского.

Донской аргументирует свое предложение тем, что у «Росатома» есть «успешный опыт реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами». Госкорпорации предлагается также передать промышленные объекты по уничтожению химоружия для перепрофилирования их в межрегиональные центры по обращению с опасными промышленными отходами. Решения должны быть приняты до ноября 2018 г., следует из письма.

«Росатом» совместно с Минпромторгом подготовил проект изменений в закон «Об отходах производства и потребления», в котором речь идет об операторе утилизации. У Минприроды есть замечания к проекту, говорит источник в министерстве: радиоактивные отходы, которые тоже относятся к первому классу опасности, должны захораниваться, а не утилизироваться. Сейчас их изоляцией занимается ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», входящее в госкорпорацию «Росатом». В его хранилищах содержится 438 200 куб. м радиоактивных отходов.