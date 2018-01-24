«Аэрофлот» увеличил перевозку пассажиров на 15%

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Папа римский процитировал Достоевского в послании о фейковых новостях

Папа римский Франциск призвал всех людей и особенно журналистов противостоять распространению фейковых новостей, сравнил их авторов с библейским змеем-искусителем и привел цитату из «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского о неразличении правды от лжи, следует из опубликованного сегодня Святым престолом послания.

«Нам нужно разоблачать то, что можно назвать "тактикой змея", на службе тех, кто маскируется, чтобы ударить в любое время в любом месте. Эту стратегию использовал хитрый змей в Книге Бытия, который на заре человечества создал первые фейковые новости, легшие в основу трагической истории человеческого греха», - говорится в обращении понтифика ко Всемирному дню социальных коммуникаций.

Франциск определил «фейковые новости» как «неправдивую информацию, основанную на несуществующих или искаженных данных», которая создана, чтобы манипулировать читателем. Фейковые новости способны маскироваться под реальные новости и распространяться с огромной скоростью, отмечает понтифик, но их конечная цель - распространение гордыни и ненависти.

Понтифик полагает, что причиной быстрого распространения фейковых новостей становится людская алчность.

«Фейковые новости часто становятся "вирусными", распространяясь так быстро, что их трудно остановить, не из-за желания поделиться, которым вдохновлены социальные сети, а из-за того, что они обращаются к ненасытной алчности, столь легко пробуждаемой в людях. Экономические и манипулятивные цели, которые питают дезинформацию, укоренены в жажде власти, стремлении обладать и наслаждаться, что в конечном итоге делает нас жертвами чего-то гораздо более трагического - обманчивой силы зла, которая движется от одной лжи к другой, чтобы лишить нас внутренней свободы», - заявил Франциск.

Постоянное «отравление» фейковыми новостями затрудняет и затемняет духовную жизнь человека, считает он. «Как верно писал Достоевский, "лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям, и себе самому", - цитирует понтифик Достоевского.

По словам папы римского, лучшее противоядие от ложной информации - не стратегии, а люди, которые готовы прикладывать усилия для поисков истины. «Свобода ото лжи и поиск человеческого контакта - вот что должно присутствовать в наших словах и действиях, чтобы они были правдивыми, истинными и достойными доверия», - считает папа римский.

Он отметил, что при современных условиях профессия журналиста становится не просто работой, а миссией. В связи с этим Франциск призвал содействовать «журнализму мира». «Под этим я не имею в виду журнализм слащавый и чувствительный, который отворачивается от серьезных тем. Напротив, я имею в виду журнализм правды, который противостоит лжи, обманчивой риторике и сенсационным заголовкам... Журнализм, призванный указывать альтернативу эскалации словесных конфликтов и словесного насилия», - подытожил папа Франциск.