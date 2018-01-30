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Минфин выступил против предложения Сечина перенести уплату акцизов на автозаправки

Минфин не поддерживает предложение «Роснефти» о переносе уплаты топливного акциза с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции (АЗС), сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

«Мы не поддерживаем эти предложения, потому что вместо нескольких десятков плательщиков мы получим очень и очень много. Зачем нам это нужно?» - сказал Трунин.

Он подчеркнул, что реализация предложения усложнит налоговое администрирование.

О том, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина перенести уплату акцизов с НПЗ на АЗС, сообщал РБК со ссылкой на копию соответствующего письма от 29 ноября.

В марте 2016 г. представители крупнейших российских нефтяных компаний обращались к Путину с аналогичным предложением, сообщал «Интерфакс».