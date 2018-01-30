Махмудов и Бокарев увеличили доли в «Аэроэкспрессе»
Российские предприниматели Искандар Махмудов и Андрей Бокарев нарастили доли в ООО «Аэроэкспресс», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Бизнесмены стали владельцами 70 и 30% соответственно в ООО «АЭ-инвест» (АЭИ, Москва), которому принадлежит 12,5% «Аэроэкспресса».
Изменения в структуре собственников зафиксированы 24 января. На продажу 100% «АЭ-инвеста» выставила «Дельта-транс-инвест», владеющая 33,34% «Аэроэкспресса».
В сентябре прошлого года «Дельта-транс-инвест» продала «АЭ-инвесту» 12,5% в «Аэроэкспрессе». Именно эта доля теперь перешла к Махмудову и Бокареву. С учетом имеющихся у них в прямом владении 17,5 и 7,5% перевозчика их доли увеличились до 26,25 и 11,25% соответственно.
Гендиректор «Аэроэкспресса» Алексей Криворучко владеет в компании долей в 4,16%.